Wirtz: "Der WM-Titel ist und bleibt das Ziel"

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hält vor dem Start der WM-Qualifikation am größtmöglichen Ziel fest. "Der WM-Titel ist und bleibt das Ziel", sagte der neue Starspieler des FC Liverpool im Interview mit dem kicker. "Ich bin jemand, der sehr gerne sehr groß denkt, deshalb würde ich mir weiterhin das Ziel setzen, Weltmeister zu werden."

Vor der Sommerpause hatte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Finalturnier der Nations League das Finale nach einer Niederlage gegen Portugal (1:2) verpasst. Auch das Spiel um Platz drei gegen Vizeweltmeister Frankreich (0:2) ging verloren, so dass die Euphorie rund um die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) etwas gebremst wurde.

"Klar hatten auch wir uns mehr erhofft. Ich glaube, dass wir die Chance auf den Titel hatten, beim 1:2 gegen Portugal war auf jeden Fall mehr drin. Das war eine Enttäuschung, ganz klar. Aber ich würde trotzdem sagen, dass man das in der Nations League noch ein bisschen besser verkraften kann als im nächsten Jahr, wenn es bei der Weltmeisterschaft dann wirklich um etwas Großes geht", sagte der 22-jährige Wirtz.

Die Aufgabe bis zum Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli 2026) sei nun, "zu einer Spitzenmannschaft" zu werden und die kommenden Spiele dafür zu nutzen, "dass wir uns diese Selbstverständlichkeit, Spiele zu gewinnen, wieder aneignen", forderte Wirtz.

Deutschland startet am 4. September auswärts in Bratislava gegen die Slowakei in die WM-Qualifikation. Drei Tage später steht in Köln das erste Heimspiel gegen Nordirland an. Der dritte Gegner im Kampf um die Qualifikation für das XXL-Turnier, bei dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen werden, ist Außenseiter Luxemburg.