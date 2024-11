WM-Prozess geht weiter - Keller im Dezember als Zeuge geladen

Der "Sommermärchen"-Prozess zu den Geldflüssen rund um die Fußball-WM 2006 geht am Donnerstag nach gut zweimonatiger Pause weiter. Dies bestätigte ein Gerichtssprecher auf SID-Anfrage. Für die beiden kommenden Termine am Donnerstag und am 21. November sind keine Zeugen vorgeladen, stattdessen findet eine Sichtung von Urkunden und Beweismitteln statt. Am 5. Dezember soll der frühere DFB-Präsident Fritz Keller als Zeuge vor dem Frankfurter Landgericht erscheinen.