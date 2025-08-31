WM-Quali: Deschamps nominiert Ekitiké nach

Der frühere Bundesliga-Stürmer Hugo Ekitiké ist erstmals in den Kader der französischen Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer, der im Sommer von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool gewechselt war, rückt für den verletzten Rayan Cherki (Manchester City) nach. Das gab der französische Verband am Sonntag bekannt.

Vizeweltmeister Frankreich trifft zum Start in die WM-Qualifikation am 5. September in Breslau auf die Ukraine, vier Tage später folgt das Heimspiel gegen Island im Pariser Prinzenpark. Nationaltrainer Didier Deschamps hatte neben Michael Olise und Dayot Upamecano vom FC Bayern etwas überraschend auch Adrien Rabiot nominiert. Der 30-Jährige war wegen einer Kabinenschlägerei mit einem Mitspieler zuletzt bei Olympique Marseille aussortiert worden.