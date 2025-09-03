WM-Quali: Nagelsmann baut um - aber wie?

Dreierkette? Viererkette? Julian Nagelsmann gab die Antwort schnell. "Beides!", sagte der Bundestrainer vor dem Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation. Für das Spiel gegen die Slowakei am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava seien "je nach Spielphase" beide Abwehrvarianten möglich, "wir versuchen, das ein bisschen offen zu halten".

Fest steht, dass Kapitän Joshua Kimmich zurück auf die Sechs versetzt wird - für ihn ist ohnehin "völlig irrelevant", wo er spielt. Ansonsten wird Nagelsmann mit neuer "Struktur" und wohl ein paar Überraschungen starten. Bezüglich seiner veränderten "Ordnung" lässt sich der Bundestrainer aber nicht wirklich in die Karten schauen. "Ich habe mich noch nicht auf allen Positionen festgelegt", sagte er.

Oliver Baumann wird im Tor jedenfalls den abermals verletzten Marc-André ter Stegen ersetzen. "Ich habe großes Vertrauen in ihn", sagte Nagelsmann. Weil Kimmich seinen Posten rechts hinten verlässt, darf sich Neuling Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt Hoffnung auf sein Debüt machen.

Im Abwehrzentrum sind Rückkehrer Antonio Rüdiger und Jonathan Tah gesetzt. Nagelsmann verwies im Vorfeld wiederholt darauf, dass Deutschland zum bislang letzten Mal mit vier Innenverteidigern Weltmeister geworden sei (2014) - die Idealbesetzung für links, Nico Schlotterbeck, ist aber wie Jamal Musiala, Kai Havertz oder Tim Kleindienst verletzt. Deshalb könnte David Raum beginnen.

Neben Kimmich wird Leon Goretzka erwartet. In der Offensivreihe davor ist Florian Wirtz unumstritten. Dem Zauberfuß könnten Serge Gnabry und 90-Millionen-Mann Nick Woltemade assistieren. Dieser wirbelnde Dreizack wäre der Lieferdienst für Neuner Niclas Füllkrug. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Slowakei: Dubravka/FC Burnley (36 Jahre/52 Länderspiele) - Pekarik/Hertha BSC II (38/135), Skriniar/Fenerbahce (30/81), Hancko/Atlético Madrid (27/52), Mesik/Heracles Almelo (24/3) - Bero/VfL Bochum (29/40), Lobotka/SSC Neapel (30/67) - Duda/Al-Ettifaq (30/85) - Schranz/Slavia Prag (31/32), Tupta/AE Larisa (27/14) - Bozenik/Stoke City (25/51). - Trainer: Calzona

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35/4) - Collins/Eintracht Frankfurt (21/0), Tah/Bayern München (29/37), Rüdiger/Real Madrid (32/79), Raum/RB Leipzig (27/28) - Kimmich/Bayern München (30/101), Goretzka/Bayern München (30/61) - Gnabry/Bayern München (30/51), Woltemade/Newcastle United (23/2), Wirtz/FC Liverpool (22/31) - Füllkrug/West Ham United (32/24). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)