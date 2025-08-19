WM-Qualifikation: Heimspiel in Sinsheim ausverkauft

Großer Fan-Andrang in Sinsheim: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann sich im zweiten Heimspiel der WM-Qualifikation über ein ausverkauftes Stadion freuen. Wie der DFB am Dienstag bekannt gab, sind alle Karten für das Spiel gegen Luxemburg am 10. Oktober aus dem öffentlichen Vorverkauf vergriffen.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet zunächst am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei in die Qualifikation für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, bei dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen. Weiter geht es für die DFB-Männer am 7. September in Köln gegen Nordirland, das dritte Heimspiel gegen die Slowakei steigt am 17. November in Leipzig.