WM-Scouting beginnt: Tuchel besucht Spurs gegen Newcastle

Die erste Dienstreise nach seinem Amtsantritt als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft führt Thomas Tuchel ins Stadion der Tottenham Hotspur. Der 51-Jährige wird am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in London die Premier-League-Partie zwischen den Spurs und Newcastle United besuchen, wie der englische Fußballverband (FA) am Donnerstag mitteilte.

Der frühere Coach von Borussia Dortmund und Bayern München stellte dazu drei weitere Mitglieder seines Trainerteams vor. Neben Co-Trainer Anthony Barry werden Henrique Hilário, Nicolas Mayer and James Melbourne den gebürtigen Schwaben in der Vorbereitung auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko unterstützen.

Tuchel hatte das Amt als Coach der Three Lions zum Jahreswechsel von der erfolgreichen Interimslösung Lee Carsley übernommen. "Wir werden ab Januar viele Matches live sehen und mit den Spielern sprechen. Wir haben viele Pläne", hatte Tuchel Mitte Dezember angekündigt.

Auf seine Premiere an der Seitenlinie muss Tuchel dabei noch warten: Erst am 21. und 24. März stehen gegen Albanien und Lettland die ersten Qualifikationsspiele in Wembley an.