WM-Vergabe: DFB-Spitze führt Gespräche in Saudi-Arabien

Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will sich mit Blick auf die fast schon sichere Vergabe der Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien durch den Weltverband FIFA aktiv mit dem umstrittenen Bewerber auseinandersetzen. Präsident Bernd Neuendorf und Generalsekretärin Heike Ullrich werden rund um die Sitzung des FIFA-Councils am Sonntag in Saudi-Arabien Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort führen.

Die DFB-Spitze wird sich in Jeddah unter anderem mit dem Präsidenten des saudischen Verbandes, Yasser Al-Misehal, treffen.

Die endgültige Bewerbung um die Ausrichtung muss bis Juli bei der FIFA eingehen, nach einer Evaluation wird der Kongress mit den 211 Mitgliedsverbänden voraussichtlich Ende des nächsten Jahres abstimmen. Saudi-Arabien ist der einzige Interessent. Der DFB will sich vor dem Votum positionieren.