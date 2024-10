WM-Vergabe nach Saudi-Arabien: Entscheidung am 11. Dezember

Die Mitgliedsländer des Fußball-Weltverbands FIFA werden am 11. Dezember über die umstrittene Vergabe der WM-Endrunde 2034 nach Saudi-Arabien entscheiden. Das FIFA-Council um DFB-Präsident Bernd Neuendorf bestätigte bei seiner Sitzung am Donnerstag in Zürich den Termin für den virtuellen Kongress, auf dem auch über den WM-Ausrichter 2030 abgestimmt wird - für diese Endrunde stehen Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay als gemeinsamer Bewerber bereit.