  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 14:26 Uhr
  • Mike Stiefelhagen
Nicolo Tresoldi
Nicolo Tresoldi© IMAGO/Photo News

Der DFB könnte ein großes Stürmertalent an Italien verlieren. Die Verantwortlichen baggern heftig an Nicolo Tresoldi.

Von Mike Stiefelhagen

Italien zeigt Interesse an Nicolo Tresoldi!

Der deutsche U21-Stürmer erlebt in dieser Saison bei Club Brügge seinen internationalen Durchbruch - auch in der Champions League.

Laut "Sport Bild" baggern die Italiener massiv am Stürmer, damit sich dieser fortan der "Squadra Azzurra" anschließt. Gegenüber "Sky Sports Italia" bestätigte der ehemalige Hannoveraner, dass er dem gegenüber offen sei:

"Die Regeln erlauben es und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen. Aber im Moment spiele ich für Deutschland, ich habe mich dafür entschieden, auch wenn es nur die U21 ist. Ich fühle mich sehr wohl. In Zukunft wird man sehen."

Tresoldi kann für drei Länder spielen

Tresoldi ist im italienischen Cagliari geboren, aber für mehrere Länder spielberechtigt. Neben Deutschland und Italien käme auch Argentinien infrage. Während er bislang für die deutsche U21 aktiv war und eigentlich betont hat, dort zufrieden zu sein, könnte ein Angebot von Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso die Entscheidung noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Seine Leistungen bei Brügge machen eben aufmerksam. Beim Champions-League-Duell gegen Atletico Madrid sahen sich Scouts und Entscheidungsträger der italienischen Auswahl den Angreifer bereits live an.

Tresoldi traf zum zwischenzeitlichen 2:2. In bislang 43 Pflichtspielen erzielte er 13 Tore und bereitete vier weitere vor. Sein Marktwert liegt mittlerweile bei zehn Millionen Euro. Er hat in Brügge einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Die Italiener sehen in ihm einen potenziellen Kader-Kandidaten für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

