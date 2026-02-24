Holstein Kiel hat sich nach fünf Niederlagen in Serie von Aufstiegstrainer Marcel Rapp getrennt. Jetzt steht der Nachfolger fest. Tim Walter kehrt als Trainer zu Holstein Kiel zurück. Das teilte der Fußball-Zweitligist, der zuvor die Trennung von Marcel Rapp verkündet hatte, am Dienstag mit. Für Walter ist es nach der Saison 2018/19 die zweite Amtszeit als Coach der KSV. Der frühere Trainer des Hamburger SV, der zuletzt in England bei Hull City tätig war, wird am Mittwoch erstmals das Mannschaftstraining leiten. Der Bundesliga-Absteiger belegt in der 2. Liga momentan Rang 14 und liegt nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang. Walter soll die "Störche" vor dem Absturz in die Drittklassigkeit bewahren.

Rapp: "Hätten Herausforderung gemeinsam gemeistert" Am Vormittag hatte Holstein die Trennung von Rapp verkündet. Die Entscheidung sei "gemeinsam und einvernehmlich" getroffen worden, "um einen neuen Impuls auf der Trainerposition zu setzen", hieß es in der Vereinsmitteilung. Rapp hatte die Kieler als Nachfolger von Ole Werner im Oktober 2021 übernommen und den Klub 2024 als ersten Verein aus Schleswig-Holstein überhaupt in die Bundesliga geführt. Nun musste er nach viereinhalb Jahren und 160 Pflichtspielen als Holstein-Coach wie Co-Trainer Alexander Hahn gehen. FC Bayern München: Manuel Neuer zurück auf dem Trainingsplatz - News und Gerüchte "Nach dem Umbruch im Sommer befanden wir uns in einem anspruchsvollen, aber aus meiner Sicht sehr gut geplanten Entwicklungsprozess. Ich bin überzeugt, dass wir die sportlichen Herausforderungen gemeinsam erfolgreich gemeistert und die Saison stabil gestaltet hätten", wird Rapp in der Klubmitteilung zitiert: "Ich respektiere die Entscheidung des Vereins und gehe meinen Weg mit voller Energie weiter."

