Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen? Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben! Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze. Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei. Champions League: Warum finden heute 18 Spiele gleichzeitig statt? ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Champions League 2025/26 im Free-TV live: Kaum Spiele - aber Highlights Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt. Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien. Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Champions League live im Pay-TV, Livestream und Liveticker Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters. Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase 1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Champions-League-Ligaphase live: Wie ist der Modus? Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts. Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann. Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus?

Champions League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert? England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao

Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin

Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam

Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge

Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon

Dänemark: FC Kopenhagen

Türkei: Galatasaray Istanbul

Tschechien: Slavia Prag

Griechenland: Olympiakos Piräus

Kasachstan: Kairat Almaty

Norwegen: FK Bodo/Glimt

Aserbaidschan: FK Qarabag

Zypern: Pafos FC

Champions League live: Wie viel Geld ist im Spiel? 2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien. Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben. Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.