Wölfinnen klettern an die Tabellenspitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre weiße Weste der noch jungen Bundesligasaison gewahrt und sich mindestens bis Montagabend an die Tabellenspitze geschossen. Ohne Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp in der Startelf setzten sich die Serien-Pokalsiegerinnen gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 1:0 (1:0) durch und zogen damit an der TSG Hoffenheim vorbei. Die Kraichgauerinnen können Rang eins jedoch zum Abschluss des 3. Spieltags gegen Bayer Leverkusen zurückerobern.

Der Vizemeister, bei dem VfL-Trainer Tommy Stroot im Vergleich zum Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt (4:2) auf sechs Positionen rotierte, ging durch Startelfdebütantin Fenna Kalma (12.) in Führung. Für den niederländischen Sommerneuzugang war es das erste Pflichtspieltor im Wolfsburg-Trikot.

In der Folge taten sich die haushohen Favoritinnen allerdings aus dem Spiel heraus schwer, gefährlich wurde es vor und nach der Pause meist nach Standards. Das Schlusslicht aus Nürnberg schlug sich wacker, ohne sich für den tapferen Gastauftritt mit einem Punkt zu belohnen.

Damit reisen die Wölfinnen nun mit Rückenwind zum wichtigen Qualifikations-Hinspiel in der Champions League am kommenden Dienstag (19.00 Uhr) bei Paris FC.