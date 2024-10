Wohlgemuth: Undav ist "Entertainer und Anführer"

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vom Bundesligisten VfB Stuttgart sieht Nationalstürmer Deniz Undav als Glücksfall für den deutschen Fußball. "Deniz ist ein Entertainer, aber auch ein Anführer", sagte Wohlgemuth der Stuttgarter Zeitung/Nachrichten: "Und solche Dinge werden im modernen Fußball mehr denn je benötigt – das macht ihn so wertvoll für den DFB und für uns."

Undav hat sich seit Sommer 2023 zunächst bei den Schwaben, dann in der Nationalmannschaft ins Rampenlicht gespielt. Die Fanherzen flogen ihm aber nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch wegen seiner offenen Art zu.

"Deniz ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung", sagte Wohlgemuth, der 28-Jährige sei "ein Typ, den es im heutigen Fußballgeschäft nur noch selten so gibt. Er ist keine Kunstfigur, verstellt sich nicht und versucht nicht, in der Öffentlichkeit ein anderes Bild abzugeben als intern."

Vor allem seine direkte Art komme an. "Er macht keine größeren Bögen um den heißen Brei – wenn in seiner Wahrnehmung etwas im Argen liegt, spricht er es an", berichtete Wohlgemuth: "Er ist ein optimistischer Mensch, der in der Kabine in den entscheidenden Momenten aber immer eine Führungsrolle einnehmen kann – weil er die Dinge zwischen Labern und Liefern immer gut zu sortieren weiß."

Undav habe dabei "ein Gespür dafür, wo der Spaß endet und die Ernsthaftigkeit beginnt".