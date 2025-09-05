Wolfsburg: Popp bleibt Kapitänin, Minge neu im Trio

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg geht mit drei Kapitäninnen in die neue Saison. Alexandra Popp, Svenja Huth und Janina Minge werden das Amt gleichberechtigt ausüben, wie Trainer Stephan Lerch vor dem Ligastart am Sonntag (16.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) beim Aufsteiger Hamburger SV verkündete.

"Mir ist es wichtig, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird", erläuterte Lerch seine Entscheidung. Die Ex-Nationalspielerinnen Popp und Huth stehen dabei im großen personellen Umbruch für Kontinuität. Eine neue Aufgabe im Verein ist es für Minge, die allerdings schon im DFB-Team zuletzt bei der EM als Stellvertreterin von Giulia Gwinn die Regenbogenbinde getragen hat.

Für das Gastspiel im Hamburger Volksparkstadion stellt der Rückkehrer auf der Wolfsburger Trainerbank sein Team auf "eine harte Nuss" ein. Verletzungsbedingt noch verzichten muss Lerch dabei wie schon beim Supercup (2:4 gegen Bayern München) am vergangenen Wochenende unter anderem auf die Nationalspielerinnen Sarai Linder und Sophia Kleinherne.