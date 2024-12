Wolfsburg verpasst Herbstmeisterschaft - Bayer übernimmt Spitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde ihre Tabellenführung verloren und die Herbstmeisterschaft verspielt. Im Topspiel bei Bayer Leverkusen unterlag der siebenmalige Meister 0:1 (0:0). Die Werkself feierte dank des Treffers von Cornelia Kramer (47.) den vierten Sieg in Folge und grüßt mindestens über Nacht von der Tabellenspitze.

Im weiteren Verlauf des Spieltags könnten Bayern München (Samstag, 14 Uhr in Essen) und Eintracht Frankfurt (Montag, 18 Uhr gegen Leipzig) aber sowohl an Leverkusen als auch an Wolfsburg vorbeiziehen. Nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie könnte der VfL nun bis auf Platz vier abrutschen.

Im Ulrich-Haberland-Stadion waren die Gäste zu Beginn tonangebend. Doch abgesehen von einem Kopfball von Marina Hegering (3.) fehlte die Durchschlagskraft. Leverkusen fand mehr und mehr ins Spiel. Loreen Bender verpasste aus acht Metern ebenso die Führung (26.) wie Caroline Kehrer, die erst an der Latte und im Nachschuss an Merle Frohms scheiterte (44.). Gleich nach der Pause machte es Kramer aus kurzer Distanz besser und traf zur Führung für Bayer. Danach war das Spiel offen. Leverkusen konnte nicht für die Vorentscheidung sorgen, die Wöfinnen bemühten sich jedoch ohne Erfolg um den Ausgleich.

Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) geht es für Wolfsburg ins nächste wegweisende Duell. Am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase könnte das Heimspiel gegen die AS Rom die Vorentscheidung im Rennen um die K.o.-Runde bringen.