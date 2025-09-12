Woltemade: 85-Millionen-Ablöse keine Belastung

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade will seine 85-Millionen-Euro-Ablöse für den Wechsel zu Newcastle United nicht zur persönlichen Belastung werden lassen. "Ich möchte mich ungern mit Geld verbinden", sagte der 23-Jährige in einem Sky-Interview für das Personalityformat "Darum bin ich hier - Nick Woltemade exklusiv" (Montag/18.00 Uhr) vor seinem möglichen Debüt in der englischen Premier League am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers: "Auch wenn ich jetzt den Preis habe, ändert es für mich nichts daran, dass ich mir Zeit geben und ankommen will."

Nach seinem Abschied vom Bundesligisten VfB Stuttgart scheint Woltemade nicht zuletzt angesichts der Transfersumme für seinen Wechsel auf die Insel auf Druck vorbereitet. "Klar weiß ich, dass die Erwartungen von außen definitiv höher sind, aber wenn ich mir jetzt bei jedem Spiel sage und nur darauf schaue, Du kostest so viel Geld, ist das in meinen Augen der völlig falsche Ansatz", meinte der gebürtige Bremer.

Von seinem Engagement im Fußball-Mutterland erwartet sich Woltemade "eine geile Herausforderung". Denn das Spiel in seiner neuen Wahlheimat auf einem "anderen Niveau" nimmt der Torjäger im Unterschied zur Bundesliga als "sehr intensiv mit ganz anderer Schlagzahl, mit einer hohen Anzahl an Sprints und sehr harten Zweikämpfen auf höchstem Level" wahr. Man könne, sagte Woltemade, "sich daran gewöhnen, aber braucht auch Zeit".