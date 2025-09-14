Woltemades Einstand: "Der Tag hätte nicht besser sein können"

Nach seinem traumhaften Einstand bei Newcastle United geriet Nick Woltemade ins Schwärmen. "Der Tag hätte nicht besser sein können", sagte der Nationalstürmer, der sein neues Team beim Debüt zum 1:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers geköpft hatte: "Ich war glücklich und habe mir die Gesichter angesehen. Für einen Stürmer ist es wichtig, ein Tor zu schießen."

Hinter Woltemade, der für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Champions-League-Teilnehmer aus Newcastle gewechselt war, liegen komplizierte Wochen. Zunächst hatte Bayern München großes Interesse bekundet, die Vereine konnten sich aber nicht einigen - erst kurz vor Ende der Transferperiode war dann der Transfer nach England perfekt. Das Hin und Her schien ihm etwas zuzusetzen, während der Länderspielpause hatte er bei der Nationalmannschaft nicht überzeugt - und beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland (3:1) Pfiffe ertragen müssen. Umso erlösender war nun der gelungene Einstand in Newcastle.

"Ich war vier Tage hier, deshalb war alles neu für mich. Der Trainer hat mir ein gutes Gefühl gegeben", sagte er in der BBC: "Ich habe mich auf dem Platz wohlgefühlt und wusste, was ich zu tun hatte." Dies bestätigte sein Trainer Eddie Howe: "Er war sehr stark, ich war sehr zufrieden mit ihm. Taktisch hat er verstanden, was wir wollten." Das Tor in der 29. Minute habe Woltemade "brillant erzielt".