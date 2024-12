Wolverhampton trennt sich von Teammanager O'Neil

Die Wolverhampton Wanderers haben auf die bedrohliche Lage in der englischen Premier League reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Teammanager Gary O'Neil getrennt. Das gab der Tabellenvorletzte am Sonntag bekannt. Am Tag zuvor hatten die Wolves gegen den direkten Konkurrenten Ipswich Town mit 1:2 verloren, es war die vierte Niederlage nacheinander und bereits die elfte nach 16 Spielen.