Wück-Debüt ohne Schüller und Freigang

Schwächung im Sturm: Christian Wück muss bei seinem Debüt als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen auf die Angreiferinnen Lea Schüller und Laura Freigang verzichten. Schüller (26/Bayern München) reiste laut Verbandsmitteilung am Dienstag wegen anhaltender Kniebeschwerden aus dem Frankfurter Teamhotel ab, Freigang (26/Eintracht Frankfurt) wird aufgrund einer Erkältung am Mittwoch nicht mit nach London fliegen. Dort trifft Deutschland in Wembley am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in einer Neuauflage des EM-Finales von 2022 auf die englischen Europameisterinnen.