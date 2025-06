Wück mit vier Änderungen - Cerci und Freigang dabei

Nach der Gala gegen die Niederlande (4:0) verändert Bundestrainer Christian Wück sein Team im letzten EM-Härtetest in Österreich wie erwartet auf vier Positionen. Neben der Bundesliga-Torschützenkönigin Selina Cerci rücken auch Sydney Lohmann, Franziska Kett und Laura Freigang am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien in die Startelf.

"Wir werden auf der einen oder anderen Position einer Spielerin noch mal die Chance geben, sich zu zeigen", hatte Wück im Vorfeld des letzten Nations-League-Gruppenspiels gesagt. Nach dem Nachbarschaftsduell in Österreich gibt Wück am 12. Juni seinen Kader für die EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bekannt.

Kett ersetzt am Dienstagabend im Franz-Horr-Stadion links in der Viererkette Sarai Linder. Lohmann spielt für Sjoeke Nüsken im Mittelfeldzentrum, Freigang darf für die zuletzt starke Linda Dallmann auf der Zehn ran, dazu soll Cerci für Jule Brand auf der rechten Außenbahn wirbeln. - Die deutsche Mannschaftsaufstellung:

Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß, Lohmann - Cerci, Freigang, Bühl - Schüller. - Trainer: Wück