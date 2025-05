Wück: Oberdorf "entscheidet selbst" über EM-Teilnahme

Bundestrainer Christian Wück hat die Hoffnung auf eine EM-Teilnahme von Lena Oberdorf noch nicht aufgegeben. "Es wäre fahrlässig, wenn wir jetzt schon die Tür zumachen würden. Wir haben jetzt noch acht Wochen", sagte Wück am Donnerstag in der Pause des DFB-Pokalfinals in der ARD. Die Nationalspielerin hatte vor den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten und seither noch kein Spiel absolviert.

Oberdorf werde letztlich selbst über eine EM-Teilnahme entscheiden können. "Irgendwann wird sie eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung werde nicht ich treffen, auch nicht der FC Bayern. Die wird sie alleine treffen. Weil sie ihren Körper kennt. Sie kann entscheiden, ob es funktionieren wird oder nicht. Sie muss wissen, ob sie ihrem Knie vertraut", so Wück.

Bayern-Direktorin Bianca Rech hatte vor dem Finale im ZDF noch wenig Hoffnung gemacht. "Stand heute ist es so: Sie ist im Mannschaftstraining zurück, aber ist absolut nicht auf einem Stand, wo man sagen kann, sie kann zum heutigen Zeitpunkt eine Europameisterschaft spielen", so Rech.

Oberdorf hat seit ihrem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach München noch kein Spiel im Bayern-Trikot absolvieren können. Die EM steht in diesem Sommer vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz an.