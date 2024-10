Wück-Premiere mit Debütantin Hoffmann

Christian Wück setzt bei seiner Premiere als Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen im Angriff auf eine Debütantin. Im Wembley-Stadion darf Giovanna Hoffmann von RB Leipzig gegen den Europameister England (20.30 Uhr/ARD) im Sturm beginnen, die 26-Jährige war von Wück erstmals für das Nationalteam nominiert worden.

Sonst bietet der 51-Jährige in London bekannte Kräfte auf, allerdings rückt Janina Minge aus dem defensiven Mittelfeld zurück in die ausgedünnte Abwehrzentrale. Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn führt die DFB-Auswahl nach dem Rücktritt von Alexandra Popp als Kapitänin in die Neuauflage des EM-Finales von 2022 (1:2 n.V.) an selber Stelle.

Im deutschen Tor steht wie angekündigt die Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger, in der offensiven Zentrale läuft Rückkehrerin Linda Dallmann hinter Hoffmann auf. - Die deutsche Aufstellung: Berger – Gwinn, Doorsoun, Minge, Linder – Senß, Nüsken – Brand, Dallmann, Bühl – Hoffmann. - Trainer: Wück