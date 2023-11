Wück: "Jungs geben ihr Herz für unser Land"

Anzeige

DFB-Trainer Christian Wück hat nochmals die totale Identifikation seiner U17-Spieler mit ihrem Heimatland Deutschland unterstrichen. "Rassistische Kommentare von ein paar Idioten werden wir nicht verhindern können. Die Jungs geben ihr Herz für unser Land", sagte der Coach nach dem Einzug seines Teams ins U17-WM-Finale durch ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 (1:2) gestanden.

Wück weiter: "Sie sind alle in Deutschland geboren und stolz darauf, mit dem Adler auf der Brust spielen zu können." Mit Blick auf die Anfeindungen in Sozialen Medien im Verlaufe des Turniers meinte der 50-Jährige: "Wenn man diesen Idioten noch mehr Raum bietet, haben sie genau das erreicht, was sie wollen."

Nach dem Achtelfinalerfolg gegen die USA (3:2) hatte es unter einem Foto von deutschen Spielern Hasskommentare im Netz gegeben.