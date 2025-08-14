Xhaka neuer Kapitän vom AFC Sunderland

Granit Xhaka ist zwei Wochen nach seinem Abgang von Bayer Leverkusen zum Kapitän des Premier-League-Aufsteigers AFC Sunderland ernannt worden. Der englische Fußballklub verkündete die Entscheidung am Donnerstag und nannte als Begründung, dass der 32-Jährige sich bereits auf nationaler und internationaler Ebene als Führungsspieler bewährt habe.

"Ich bin unglaublich stolz darauf, Kapitän dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein. Ich möchte meine Führungsqualitäten auf und neben dem Platz unter Beweis stellen", sagte Xhaka, der seit 2020 Spielführer der Schweizer Nationalmannschaft ist. Auch bei Borussia Mönchengladbach, dem FC Arsenal und bei Bayer Leverkusen hatte er zeitweise die Kapitänsbinde getragen.

AFC-Teammanager Régis Le Bris lobte die "Führungsqualitäten" des Mittelfeldspielers, Xhakas bisheriges Verhalten sei "sehr beeindruckend". In der Vorsaison war Mittelfeldspieler Dan Neil Kapitän von Sunderland gewesen, der 23-Jährige zählt weiterhin zum Kader.

Ende Juli wechselte Xhaka, der in Leverkusen zu den Leistungsträgern in der Ära von Trainer Xabi Alonso gezählt hatte, nach England und unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim AFC Sunderland. Medienberichten zufolge zahlte der Aufsteiger 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Schweizer Rekordnationalspieler.