Yamal bekommt in Barcelona die Nummer 10

Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho - und jetzt Lamine Yamal: Der spanische Jungstar läuft künftig mit der legendären Rückennummer 10 des FC Barcelona auf. Yamal, der am 13. Juli seinen 18. Geburtstag feiert, übernimmt die Nummer von Ansu Fati, der in der kommenden Saison für den französischen Erstligisten AS Monaco spielt. Bislang trug Yamal die Nummer 19.