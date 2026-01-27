Youssoufa Moukoko vor nächstem Transfer? Kopenhagen sucht offenbar Abnehmer

Moukoko vor dem Aus?
Youssoufa Moukoko hält immer noch etliche Rekorde in deutschen Jugendligen und ist der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Dennoch steht er wohl beim nächsten Verein vor dem Aus.
Wie das dänische Portal "Bold.dk" berichtet, prüft der FC Kopenhagen die Möglichkeit eines Verkaufs von Ex-Nationalspieler Youssoufa Moukoko.
Der 21-Jährige war nach seinem steilen Aufstieg in den Profifußball bei Borussia Dortmund nicht nachhaltig zum Einsatz gekommen. Bis heute hält er den Rekord als jüngster Bundesliga-Spieler und Torschütze. Trotzdem hat er Schwierigkeiten, sich im Herrenbereich durchzusetzen.
Im Sommer hatte sich der Stürmer für fünf Millionen Euro nach Dänemark zum FC Kopenhagen verabschiedet. Vorher war eine Leihe nach Nizza enttäuschend verlaufen.
BVB: Moukoko eigentlich mit Vertrag bis 2030
Jetzt könnte Moukoko die Dänen schon wieder verlassen. Laut dem Bericht sei er "ins Abseits" geraten. Das 17-jährige Toptalent Viktor Dadason hat den Deutschen wohl in diese Position gebracht.
Moukokos Vertrag in Kopenhagen läuft noch bis 2030, der Verein soll einem Winter-Abgang bei passenden Modalitäten jedoch nicht abgeneigt sein.