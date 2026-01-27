FC Magdeburg: Nach Krawallen im Derby - Polizei fordert drastische Fan-Strafen

Nach den verheerenden Ausschreitungen im Elb-Derby zwischen Magdeburg und Dresden fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt drastische Strafen.

Nach den schweren Ausschreitungen rund um das Spiel zwischen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Sachsen-Anhalt harte Konsequenzen.

Sie wünsche sich vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) die "Anordnung von Geisterspielen in Magdeburg für mindestens ein Jahr", hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

"Nur eine derart konsequente und gemeinsam getragene Maßnahme von DFL und DFB kann ein klares und unmissverständliches Signal setzen, dass der organisierte Fußball dieser Form der Gewalt entschieden entgegentritt und sie nicht duldet", sagte Olaf Sendel, Vorsitzender der DPolG Sachsen-Anhalt.