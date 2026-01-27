Die angeblichen Zahlen rund um die Verpflichtung von Schalkes Stürmerstar Edin Dzeko wurden geleakt.

Zweitligist FC Schalke 04 hat zuletzt mit der Verpflichtung von Stürmerstar Edin Dzeko für Aufsehen gesorgt. Der 39-jährige Bosnier traf gleich bei seinem Debüt gegen Kaiserslautern für die Königsblauen.

Wie nun die "Sportbild" enthüllt, spielt der ehemalige Stürmer von Manchester City und Wolfsburg in Gelsenkirchen für ein verhältnismäßig geringes Gehalt.

Demnach soll Dzeko für die rund fünf Monate, die er bis zum Saisonende erst einmal unter Vertrag steht, ein Grundgehalt von etwas weniger als 300 000 Euro erhalten. Damit ist im Kader der Schalker weiterhin Kenan Karaman der Topverdiener. Der S04-Kapitän dürfte demnach 800.000 Euro jährlich kassieren.