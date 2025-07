Zigiotti Olme verlässt Bayern München

Offensivspielerin Julia Zigiotti Olme verlässt den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München nach nur einer Saison. Die schwedische Nationalspielerin schließt sich für die kommenden beiden Jahre dem englischen Erstligisten Manchester United an, das gaben die Vereine am Donnerstag bekannt.

Die 27-Jährige war vor der vergangenen Saison von Brighton and Hove Albion nach München gewechselt. Sie war dort mit insgesamt 25 Pflichtspiel-Einsätzen am Doublegewinn beteiligt. Beim 4:1 der Schwedinnen gegen das deutsche Nationalteam zum Gruppenabschluss bei der EM in der Schweiz wurde sie spät eingewechselt. Schweden scheiterte im Viertelfinale am späteren Europameister England (2:3 i.E.), Zigiotti Olme verwandelte dabei ihren Elfmeter.