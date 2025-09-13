Zubimendi und Gyökeres treffen: Arsenal siegt souverän

Der FC Arsenal hat in der Premier League dank seiner Star-Neuzugänge zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Gunners bezwangen Nottingham Forest mühelos mit 3:0 (1:0) und feierten den dritten Sieg im vierten Spiel. Im Laufe des Spieltags könnte unter anderem der bislang makellose FC Liverpool mit dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz aber wieder vorbeiziehen.

Am Samstagnachmittag trafen die im Sommer für jeweils rund 70 Millionen Euro gekommenen Martin Zubimendi (32., 79.) und Viktor Gyökeres (46.) für Arsenal. Während es für Zubimendi die Premierentreffer waren, schoss Angreifer Gyökeres bereits sein drittes Saisontor. Nationalspieler Kai Havertz fehlte weiter wegen eines "kleinen chirurgischen Eingriffs" am Knie.