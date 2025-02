Zugüberfall in Italien: Acht Udine-Fans festgenommen

In Italien ist es rund um das Fußball-Erstligaspiel zwischen Udinese Calcio und dem FC Venedig (3:2) am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Wie die italienische Polizei am Sonntag mitteilte, überfielen etwa 50 Udine-Fans einen Zug, in dem Anhänger aus Venedig saßen. Dabei gab es am Bahnhof eine Schlägerei, mehrere Verletzte und acht Festnahmen.