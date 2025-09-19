Zum 90. Geburtstag: Völler lobt Eschweiler

Rudi Völler hat den ehemaligen Schiedsrichter Walter Eschweiler kurz vor dessen 90. Geburtstag in den höchsten Tönen gelobt. "Er hatte ein gutes Auge und feines Gespür für Situationen", sagte der DFB-Sportdirektor dem SID. Eschweiler habe in seiner Zeit "ohne technische Hilfsmittel auskommen" müssen: "Stattdessen haben ihn Fingerspitzengefühl und Humor ausgezeichnet. Er ist eine der großen Persönlichkeiten des deutschen Fußballs."

Eschweiler wird am Samstag 90. Der Unparteiische, der zwischen 1966 und 1984 insgesamt 154 Bundesliga-Spiele pfiff, hatte für jeden Profi einen lockeren Spruch parat. Über viele Spieler von einst hat er Anekdoten auf Lager. Aber auch abseits des Platzes ist er nicht nur Völler in Erinnerung geblieben. "Als Sportdiplomat im Auswärtigen Amt hat er unsere Nationalmannschaft und den DFB bei Turnieren und Länderspielen in Ausland immer wunderbar unterstützt", sagte der Weltmeister von 1990.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezeichnete Eschweiler als "Legende im Schiedsrichterwesen". Als rheinische Frohnatur sei er auf dem Platz "immer sehr präsent" gewesen: "Er war witzig und pflegte mit den Spielern stets einen guten Umgang. Ich habe ihn immer sehr gerne gesehen auf dem Platz."