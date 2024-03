Zwangspause für Münchens Zadrazil

Anzeige

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München müssen vorerst ohne Sarah Zadrazil auskommen. Die österreichische Nationalspielerin hat einen Muskelfaserriss erlitten, wie die Bayern vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Ostersonntag (15.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Eintracht Frankfurt mitteilten. Somit dürfte die Mittelfeldspielerin auch das EM-Qualifikationsspiel der ÖFB-Auswahl gegen Deutschland am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz verpassen.