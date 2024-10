Zweites Spiel, zweiter Sieg: Heidenheim gewinnt auf Zypern

Der 1. FC Heidenheim hat den nächsten Erfolg auf seinem Europa-Abenteuer gefeiert. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am Donnerstag beim Paphos FC aus Zypern mit 1:0 (1:0) und holte den zweiten Sieg im zweiten Conference-League-Spiel. Der Bundesligist darf somit gar von der K.o.-Runde träumen.

Heidenheims Kapitän Patrick Mainka (25.) schoss sein Team zum wichtigen Auswärtssieg, nachdem es zum Auftakt Olimpija Ljubljana (2:1) bezwungen hatte. Während die Mannschaft von der Ostalb zuletzt in der Liga vier von fünf Partien verloren hatte, kann sie am 7. November beim schottischen Traditionsklub Heart of Midlothian den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Da ihr Stadion nicht den nötigen UEFA-Vorgaben entspricht, tragen die Zyprer ihre Europapokal-Heimspiele in der rund 60 Kilometer entfernten Gemeinde Kolossi aus - und dort verbuchten die Gastgeber die erste Chance. Kapitän Jairo (10.) schoss per Direktabnahme nur knapp über das Tor. Heidenheim fand jedoch immer besser ins Spiel Mikkel Kaufmann (22.) traf nach scharfer Hereingabe von Marnon Busch nur die Latte, ehe Mainka wenig später genauer zielte.

Nach der Pause kam Paphos mit mehr Schwung aus der Kabine. Erst wurde Jairo (48.) per Kopf gefährlich, dann parierte Heidenheims Torwart Kevin Müller stark gegen Jonathan Silva (51.). Die ärgste Druckperiode der Zyprer beendete Tim Siersleben (58.) vorerst, als er Keeper Ivica Ivusic mit einem starken Kopfball prüfte, auch wenn Paphos weiter leicht mehr vom Spiel hatte.