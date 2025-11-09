Premier League: Florian Wirtz geht mit FC Liverpool bei Manchester City unter

Die Krise des englischen Meisters FC Liverpool um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz wird immer bedrohlicher.

Der FC Liverpool verlor am elften Spieltag der Premier League mit Florian Wirtz in der Startelf 0:3 (0:2) beim Ex-Champion Manchester City.

Manchesters Teammanager Pep Guardiola feierte damit einen prestigeträchtigen Erfolg in seinem 1000. Spiel als Trainer. Durch den Dreier bleibt City (22 Punkte) dem Spitzenreiter FC Arsenal (26) auf den Fersen.

Liverpool hat fünf der vergangenen sechs Ligapartien verloren und liegt bereits acht Zähler hinter Arsenal. Der 22 Jahre alte Wirtz blieb erneut blass. Der 125 Millionen Euro teure Offensivstar hat nach wie vor keinen Scorerpunkt in der Premier League auf dem Konto und wurde in der 83. Minute ausgewechselt.

Auf der anderen Seite glänzte Erling Haaland. Zunächst scheiterte der norwegische Superstar mit einem Foulelfmeter an Liverpools Torhüter Giorgi Mamardaschwili (13.), wenig später traf der frühere Dortmunder per Kopf (29.). Es war bereits Haalands 14. Saisontreffer. Die Flanke auf den Torjäger konnte Wirtz nicht verhindern. Nicolas Gonzalez erhöhte vor der Pause mit einem abgefälschten Distanzschuss (45.+3).

In der zweiten Hälfte drängte Liverpool auf den Anschluss, vergab aber einige gute Chancen. Besser machte es Jeremy Doku (63.) auf der anderen Seite.

