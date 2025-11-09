Anzeige
La Liga

Real Madrid patzt überraschend bei Rayo Vallecano

  • Aktualisiert: 09.11.2025
  • 18:13 Uhr
  • SID

Real Madrid lässt überraschend Punkte liegen, Mbappé ist über weite Strecken abgemeldet. Barcelona kann nun den Rückstand verkürzen.

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat in La Liga überraschend gepatzt.

Der Tabellenführer von Trainer Xabi Alonso kam am Sonntag bei Rayo Vallecano nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste den fünften Ligasieg in Folge.

Der FC Barcelona (25) von Hansi Flick könnte den Rückstand auf die Königlichen (31) mit einem Sieg am Abend (21.00 Uhr) bei Celta Vigo auf drei Punkte verkürzen.

Fünf Tage nach der 0:1-Niederlage in der Champions League beim FC Liverpool agierten die Madrilenen viel zu einfallslos, Star-Angreifer Kylian Mbappé (13 Ligatreffer) war über weite Strecken abgemeldet.

Die beste Chance der Königlichen vergab Innenverteidiger Raul Asencio (24.), der aus kurzer Distanz am Tor vorbei köpfte.

