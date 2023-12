Boxing Day der Premier League 2023: Spielplan, TV-Übertragung, Geschichte

Anzeige

Die Bundesliga befindet sich aktuell in der Winterpause. In der Premier League in England geht der Ligabetrieb weiter. Am 26. Dezember steht traditionell der Boxing Day an. Warum wird an Weihnachten gespielt? ran versorgt euch mit den Informationen zur Geschichte, zum Zeitplan und zur TV-Übertragung.

Der Boxing Day in der Premier League steht vor der Tür und verspricht erneut ein Fußballfest für Fans weltweit zu werden.

Dieses traditionsreiche Event, das um den 26. Dezember jedes Jahres stattfindet, ist für viele Fans ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit.

Auch in diesem Jahr hält die Premier League wieder packende Duelle und spannende Hintergrundgeschichten bereit.

