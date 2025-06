FC Barcelona - Konkurrenz für ter Stegen: García wechselt zu Barca

Wie Barca am Mittwoch mitteilte, wird der 24 Jahre alte Keeper bei einer Zeremonie am Freitag einen Sechsjahresvertrag bis 2031 unterschreiben.

FC Barcelona: Garcia der Vorbote auf ter Stegen-Transfer?

Ter Stegen (33) ist neun Jahre älter als García, zudem gilt er aufgrund seines hohen Gehalts als Verkaufskandidat. Medienberichten zufolge interessiert sich Galatasaray Istanbul für den deutschen Nationaltorhüter, der türkische Meister hat jüngst Leroy Sané vom FC Bayern verpflichtet.

García, der im vergangenen Sommer olympisches Gold in Paris gewann und in der zurückliegenden Saison in La Liga mit Bestwerten glänzte, verabschiedete sich am Mittwoch von den Fans seines bisherigen Klubs. Es sei die "Zeit gekommen, dass sich unsere Wege trennen", sagte er bei Instagram:

"Heute muss ich mich von dem Verein verabschieden, der mein Zuhause ist, seit ich 15 Jahre alt bin." García war im Sommer 2016 zu Espanyol in die Jugend gewechselt, in der ersten Mannschaft debütierte der geborene Katalane 2021.

Pikant für DFB-Torhüter Marc-Andre ter Stegen dabei: In der offiziellen Vereinsmitteilung zum Transfer auf der Website des Vereins bezeichnet Barca Garcia als "besten Torhüter der Liga". Ein wieteres Indiz dafür, dass der Deutsche in der kommenden Saison um seinen Stammplatz zittern muss. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel ter Stegens zu Galatasaray Istanbul.