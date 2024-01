Anzeige

Der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp lässt dem FC Chelsea keine Chance. Auch Manchester City hat Grund zum Jubeln.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben in der englischen Premier League unbeirrt auf Kurs. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers, der nach der Saison zurücktreten wird, ließ am Mittwoch dem FC Chelsea beim 4:1 (2:0) an der Anfield Road keine Chance und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf fünf Punkte aus.

Diogo Jota (23.) und Conor Bradley (39.) mit seinem ersten Tor für die Profis sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Zudem traf Darwin Nunez (45.+2) per Foulelfmeter nur den rechten Pfosten - Klopp mochte schon vor der Ausführung gar nicht dddhinsehen.

Nach dem Seitenwechsel machte der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (65.) alles klar. Nach Chelseas Anschlusstreffer durch Christopher Nkunku (71.), ebenfalls ehemaliger RB-Profi, stellte Luiz Diaz (79.) den alten Abstand wieder her.