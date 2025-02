FC Liverpool: Ex-Trainer Jürgen Klopp kassierte wohl Abfindung in Millionen-Höhe

Der Abschied des langjährigen Erfolgs-Coaches Jürgen Klopp im Sommer 2024 kostete den FC Liverpool wohl einige Millionen an Abfindung.

Von Christoph Gailer

Der englische Topklub FC Liverpool hat Ex-Trainer Jürgen Klopp und dessen Trainerteam anlässlich des Abschieds im Sommer 2024 eine millionenschwere Abfindung bezahlt.

Wie "The Athletic" mit Berufung auf den Geschäftsbericht der "Reds" vermeldet, kassierten Klopp und sein Trainerteam nach dem Abgang 11,6 Millionen Euro an Abfindung.

Klopps Vertrag an der Anfield Road hatte eigentlich noch bis zum Sommer 2026 Gültigkeit, er selbst kündigte jedoch bereits Anfang 2024 seinen Abschied beim FC Liverpool an. Damals führte er an, aufgrund des kräftezehrenden Jobs den FC Liverpool vorzeitig zu verlassen.