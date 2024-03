FC Liverpool: Jürgen Klopp für Ex-Nationalspieler Danny Mills "nicht auf Guardiolas Niveau"

Die Antwort: Mit dem englischen Traditionsklub holte er Champions League und Premier League, mit dem BVB gewann er zwei Jahre in Folge die Bundesliga sowie 2012 den DFB-Pokal. Anders als andere Trainer brauchte Klopp aber seine Zeit, bis er auf der Insel erfolgreich war.

"Klopp ist sehr gut gewesen. Aber er ist nicht auf dem Niveau von Guardiola. Er hat einmal die Premier League gewonnen", erklärt Mills beim Radiosender "talkSport" und ergänzt: "Jürgen Klopp hat einen der zwei Top-Klubs in Deutschland trainiert und einen der zwei Top-Klubs in England. Wie viele Trophäen hat er geholt?"

Während er bei vielen Fans der "Reds" und in der Branche allgemein sehr hoch im Kurs steht, hält der ehemalige englische Nationalspieler Danny Mills anscheinend nicht allzu viel vom 56-Jährigen.

"Claudio Ranieri hat die Liga gewonnen. Es sind schon Manager zu Chelsea gekommen und haben sie in ihrer ersten Saison gewonnen", führt Mills aus.

Liverpool ohne finanzielle Nachteile gegenüber City

Finanzielle Nachteile im Vergleich zu Manchester City während seiner Zeit in England will Mills nicht gelten lassen: "Liverpool hat auch ordentlich Geld ausgegeben. Liverpool hat Glück, dass sie Spieler für viel Geld verkauft haben. Wenn man sich Coutinho ansieht, was für eine lächerliche Summe das war. 120 Millionen Pfund, er hat nie für Barcelona gespielt."

Auch Liverpool leiste sich Top-Spieler mit hohem Gehalt, als Beispiel nennt Mills unter anderem Mo Salah. "Mo Salah bekommt wie viel? 400.000 bis 500.000 Pfund die Woche. Thiago ist gekommen. Sie haben viele große Spieler mit viel Geld, sie haben Geld ausgegeben", so der einstige Rechtsverteidiger, der unter anderem bei ManCity unter Vertrag stand.