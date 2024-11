Starcoach Pep Guardiola hat mit dem kriselnden Meister Manchester City im Duell mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler eine historische Niederlage kassiert.

Nach drei Niederlagen in Folge musste sich Manchester City in der Premier League trotz einer Führung auch bei Brighton and Hove Albion mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Erstmals in seiner Trainerkarriere verlor Guardiola damit vier Pflichtspiele nacheinander.

Nach Erling Haalands Führungstreffer (23.) verspielte Manchester in der Schlussphase den erhofften Sieg. Joao Pedro (78.) und Matt O'Riley (83.) drehten die Partie zugunsten des Teams von Hürzeler, der damit das erste Duell mit Guardiola für sich entschied.

Zuvor hatte City im League Cup bei Tottenham Hotspur (1:2), in der Liga in Bournemouth (1:2) sowie in der Champions League bei Sporting Lissabon (1:4) zum ersten Mal seit 2018 drei Spiele in Folge verloren.

Mit dem früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan in der Startelf fehlte den Citizens, die zahlreiche Ausfälle beklagen und unter anderem auf den spanischen Europameister Rodri (Kreuzbandriss) verzichten müssen, über weite Strecken die Kaltschnäuzigkeit.