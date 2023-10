Anzeige

Bobby Charlton ist tot. Englands Fußball-Weltmeister von 1966, der 1958 in München ein Flugzeugunglück überlebte, wurde 86 Jahre alt.

Bobby Charlton liebte das Leben, und dazu hatte er allen Grund. "Dass ich überhaupt noch auf dieser Welt bin, ist ein Geschenk", sagte Englands Fußball-Weltmeister von 1966 einmal. Acht Jahre vor dem WM-Triumph, am 6. Februar 1958, hatte Charlton wie durch ein Wunder das Flugzeugunglück der Mannschaft von Manchester United in München-Riem überlebt. Nun ist Englands "Mr. Football" im Alter von 86 Jahren gestorben, nur drei Jahre nach seinem Bruder Jack.

"Manchester United trauert um Sir Bobby Charlton, einen der größten und beliebtesten Spieler in der Geschichte unseres Vereins", teilte der englische Rekordmeister am Samstag mit. Zuvor hatte seine Familie den Tod bestätigt. Charlton hatte den Großteil seiner glanzvollen Karriere bei den Red Devils verbracht, wurde dort dreimal Meister und gewann 1968 den Europacup der Landesmeister. Seit seiner Demenz-Diagnose im Jahr 2020 hatte er Old Trafford jedoch kaum noch besucht.

Englands Fußball stand am Samstag für einem Moment still. "Ich bin zutiefst traurig. Er war ein wirklich wunderbarer Fußballer und wirklich liebenswerter Mann", schrieb Ex-Nationalspieler Gary Lineker bei X (ehemals Twitter): "Ein Weltmeister, großartig und für mich Englands größter Spieler aller Zeiten. Er mag nicht mehr bei uns sein, aber als Fußballer ist er unsterblich." Spaniens Topklub FC Barcelona stoppte sogar seine Jahreshauptversammlung für eine Schweigeminute.

Der größte Erfolg in Charltons Laufbahn war zweifellos der WM-Triumph. Im Endspiel in London besiegte England die deutsche Nationalmannschaft auch dank des legendären Wembley-Tores 4:2 nach Verlängerung. "England konnte 1966 nur gegen uns gewinnen, weil Bobby Charlton ein kleines bisschen besser war als ich", sagte Franz Beckenbauer einmal.