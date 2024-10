"Nachrichten, die der 'Telegraph' gesehen hat, deuten auf staatliche Interventionen auf höchster Ebene aus dem Königreich und dem Vereinigten Königreich hin, nachdem eine Einmischung der Regierung in den Deal bestritten wurde", heißt es im Artikel in England, der nun für viel Aufsehen sorgt.

Gerüchte um die Einmischung des saudi-arabischen Kronprinzen bin Salman in den Newcastle-Deal gab es schon seit den ersten Berichten über eine bevorstehende Übernahme es Klubs, nun aber legen die geleakten "WhatsApp"-Nachrichten nahe, dass es tatsächlich so ist.

"In den am Sonntag erstmals veröffentlichten Nachrichten sagte Frau Staveley, sie stehe in direktem Kontakt mit Lord Grimstone und habe den Verkäufern des Clubs mitgeteilt, dass 'der Minister hinter den Kulissen Druck ausübe' und sehr deutlich gemacht habe, dass er den Deal befürworte. An einem Punkt warnte Frau Staveley die Verkäufer auch, dass 'der Kronprinz die Geduld verliert'", heißt es dazu im "Telegraph"-Artikel.