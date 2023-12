Manchester United: "Du kannst nicht erfolgreich sein" – Erik ten Hag spricht über Warnungen

Anzeige

Erik ten Hag hat in einem Interview erzählt, dass ihn alle vor der Aufgabe bei Manchester United gewarnt hätten. Mit den "Red Devils" steckt der Trainer derzeit in der Krise.

Manchester United ist unter Erik ten Hag derzeit nicht erfolgreich. Der Trainer äußerte im Gespräch mit dem Fan-Magazin "United We Stand" nun, dass er vor Amtsantritt im Sommer 2022 gewarnt wurde: "Alle sagten zu mir: 'Du kannst in diesem Job nicht erfolgreich sein. Sie sagten, es sei unmöglich."

Und weiter: "Ich wollte die Herausforderung. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde, aber es war ein großartiger Verein mit einer großartigen Fangemeinde."

In der vergangenen Saison lief es für ten Hag und United ordentlich. Die "Red Devils" erreichten die Champions League und gewannen den Carabao Cup. Nun aber stottert der Motor. Zehn Saisonpleiten gab es bereits, in der Königsklasse steht man in der Gruppe des FC Bayern München auf dem letzten Platz.

Der "Mirror" berichtete jüngst zudem, dass sich mehrere Spieler gegen ten Hag gewendet hätten. Bei der 0:1-Pleite in Newcastle sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen Anthony Martial und dem Trainer gekommen sein. Auch "Sky Sports" berichtet, dass der Niederländer die Hälfte der Kabine verloren hätte.

Kritik soll es nicht nur an der Spielweise und den Trainingsmethoden, sondern auch an der Suspendierung von Jadon Sancho geben. Der Klub reagierte jüngst, indem man einige der kritischen Journalisten von einer Pressekonferenz ausgeladen hatte.

Wie es mit ten Hag weitergeht, ist unklar. Zuletzt gab es immerhin einen 2:1-Erfolg gegen den FC Chelsea. Dennoch scheint die Luft für den ehemaligen Ajax-Coach dünner zu werden.