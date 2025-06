Premier League: Spiele am Boxing Day wurden gestrichen

Am Mittwoch gab die Premier League den Spielplan für die Saison 2025/26 bekannt. Viele Fans diskutieren vor allem über eine Neuerung rund um den traditionsreichen Boxing Day.

Die Premier League hat am Mittwoch bereits den Spielplan für die Saison 2025/26 offiziell verkündet.

Dabei fiel den Fans der englischen Topliga prompt auf, dass es eine gravierende Veränderung rund um einen sehr traditionsreichen Spieltag gibt - den Boxing Day.

Auf der Insel haben die Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag ein enorme Bedeutung, traditionell verbringen Millionen von Fußballfans diesen Tag entweder live im Stadion oder vor dem Fernseher. Nun aber ist klar, dass es den Boxing Day in der bisherigen Form in der Saison 2025/26 nicht mehr geben wird.