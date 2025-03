Über dem Spiel wird dennoch der Schatten des tragischen Verlusts schweben. "Der FC Barcelona muss mit tiefer Trauer den Tod von Mannschaftsarzt Carles Minarro Garcia heute Abend bekannt geben", hieß es in einem Statement des Klubs, "der Vorstand des FC Barcelona und das gesamte Personal sprechen seiner Familie und seinen Freunden in dieser schwierigen Zeit unser herzlichstes Beileid aus".

Für Sonntagmorgen war dann eine Trainingseinheit bei den Katalanen angesetzt. Geschlossen erinnerte das Team in einer Schweigeminute an den tragischen Todesfall.

Am Samstagnachmittag, vor dem Spiel des FC Barcelona in La Liga gegen CA Osasuna, ist Mannschaftsarzt Carles Minarro Garcia plötzlich und überraschend verstorben. Daraufhin wurde die Begegnung abgesagt und auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben. Gut 20 Minuten vor dem für 21:00 Uhr geplanten Anstoß bestätigte Barcelona den Tod des medizinischen Mitarbeiters und die Spielabsage.

Der FC Barcelona ging mit 57 Punkten als Tabellenführer in den 27. Spieltag in La Liga. Wann die abgesagte Begegnung gegen Osasuna nun ausgetragen wird, ist noch offen.

"Ich sende Ihrer Familie und Ihren Freunden all meine Kraft und Unterstützung. Ruhe in Frieden. Wir werden Dich sehr vermissen und immer in unseren Herzen tragen, Carles", schrieb ter Stegen.

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen in Trauer

FC Barcelona: Wann wird das Spiel gegen Osasuna nachgeholt?

Die spanische Zeitschrift "Marca" bringt mehrere mögliche Nachholtermine ins Spiel. Dabei wird im Bericht betont, dass sich die Terminfindung als durchaus kompliziert darstellt. Schließlich sind die Katalanen noch in allen Wettbewerben vertreten. Der Spielkalender von Barca ist dementsprechend gut gefüllt.

Den Angaben der "Marca" zufolge gibt es zwei mögliche Termine. Zum einen bringt das Blatt den 27. März (Donnerstag) ins Spiel. Zum anderen einen Zeitraum vom 19. bis zum 25. Mai - also mehr als zwei Monate nach dem tragischen Todesfall.

Einen Haken gibt es bei beiden möglichen Terminen. Der 27. März ist problematisch, da Barca drei Tage später (Sonntag, 30. März) zuhause in La Liga gegen den FC Girona ranmuss.

Zudem ist in der Woche davor Länderspielpause. Viele Barca-Stars werden von Reisestrapazen betroffen sein. Das spanische Nationalteam spielt sein zweites Länderspiel in dieser Periode am Sonntag, den 23. März.

Bei Uruguay und Brasilien finden diese zweiten Spiele erst am Dienstag, dem 25. März, statt. Gerade auf Spieler wie Ronald Araujo oder Raphinha würde ein enorm straffes Programm warten.

Der Zeitraum im Mai wäre dahingehend etwas unproblematischer, allerdings zwischen den beiden letzten Spieltagen der spanischen Liga. Außerdem findet in dieser Woche das Europa-League-Finale statt.

Weitere Termine kommen erst in Frage, sollte Barca entweder aus der Champions League oder der Copa del Rey fliegen. In der Königsklasse gehen die Katalanen mit einem 1:0-Vorsprung in das Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon, im Pokal endete das Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid vor eigenem Publikum 4:4.