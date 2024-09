Nach dem Anschlusstreffer durch Pau Victor (53.) bezwang Budimir erneut Inaki Pena, der den verletzten Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen vertritt, diesmal per Foulelfmeter (72.). Nach dem vierten CA-Tor durch Abel Bretones (85.) sorgte Supertalent Lamine Yamal in Pamplona mit seinem vierten Saisontor in der Liga für den Endstand.

Pep Guardiola (Manchester City) Der Champions League-Sieger von 2023 ist in Sorge, dass die saudischen Wüsten-Klubs versuchen könnten, Guardiola mit einem Mega-Gehalt zu locken. Entsprechend soll man in Manchester auch bereit sein, dem Ex-Barca-Coach im Falle des Falles deutlich mehr Gehalt zu zahlen. Auch mit der englischen Nationalmannschaft wurde Pep immer wieder in Verbindung gebracht.

Pep Guardiola (Manchester City) Der englische Meister will seinen Welttrainer unbedingt halten und ist dafür offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen - bis 2027 soll Pep verlängern, ginge es nach den Citizens. Aktuell läuft sein Vertrag nur noch bis Juni 2025. Jetzt hat City ihrem Coach offenbar eine Deadline gesetzt - laut dem Portal "CaughtOffside" soll er bis Weihnachten eine Entscheidung fällen.

Vinicius Junior (Real Madrid) Außerdem gilt es als fraglich, ob Vinicius, der noch bis 2027 an die Königlichen gebunden ist, schon im Alter von 24 Jahren dem Lockruf des Geldes folgen wollen wird. Das Angebot soll es allerdings in sich haben. In der Wüste könnte der Brasilianer wohl mit einem sagenhaften Jahresgehalt von 200 Millionen Euro rechnen. Für das Abgangsszenario bringt "El Chiringuito" schon einen Star-Nachfolger ins Spiel: Barca-Flirt und Bilbao-Juwel Nico Williams.

Vinicius Junior (Real Madrid) Saudi-Arabien möchte seinen Traum vom nächsten Mega-Star in der heimischen Liga wohl nicht so schnell aufgeben. In der Fußball-Show "El Chiringuito" war nun von einer Offerte in Höhe von 500 Millionen Euro die Rede.. Laut Bericht wird Real jedoch erst ins Grübeln kommen, wenn ein Verein bereit sein wird, die vereinbarte Ausstiegsklausel zu ziehen - diese beläuft sich Medienberichten zufolge auf rund eine Milliarde Euro ...

Lamine Yamal (FC Barcelona) Nach einer herausragenden EM startete Yamal auch bei Barcelona erfolgreich in die neue Saison. In vier Pflichtspielen erzielte er ein Tor, vier weitere Treffer bereitete er vor. Sein derzeitiger Vertrag läuft 2026 aus. Man darf aber davon ausgehen, dass er bald verlängert wird. Zumindest, wenn es nach Yamal geht. Denn: "Ich will hier eine Legende werden", sagte er.

Ansu Fati, Ferran Torres und Ronald Araujo (FC Barcelona) Eigentlich galt der Uruguayer (im Bild) als Eckpfeiler der Zukunft, zögert aber offenbar bei einer Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrages. In den vergangenen Monaten wurde auch dem FC Bayern immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Lösen die Münchner so ihr Innenverteidiger-Problem?

Samuele Ricci (FC Turin) ... als passstarker Mittelfeldspieler, der den Ball auch mit guten Dribblings behaupten kann. Somit würde er ins Beuteschema von City-Coach Pep Guardiola passen. In der Vergangenheit wurde Ricci bereits mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ein Wechsel nach Manchester würde frühestens im Januar infrage kommen.

Samuele Ricci (FC Turin) Der erst 23-jährige Italiener gilt als großes Talent. Folgt nun der nächste Karriereschritt? Wie "The Guardian" berichtet, soll Ricci bei Manchester City weit oben auf dem Wunschzettel stehen. Die "Skyblues" sollen den defensiven Mittelfeldspieler als Ersatz für Stammkraft Rodri in Betracht ziehen. Der Spanier fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Saisonende aus. Ricci gilt ...

Flick führt mit den Katalanen zwar weiterhin souverän die Tabelle an, musste aber seine zweite Pflichtspiel-Niederlage einstecken: Am ersten Spieltag der Champions League hatte Barcelona bei der AS Monaco verloren (1:2) und steht deshalb am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Young Boys Bern in der Königsklasse bereits unter Druck.