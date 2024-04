Anzeige

Der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (3:2) könnte möglicherweise ein juristisches Nachspiel haben.

Die 2:3-Niederlage des FC Barcelona im spanischen Clasico bei Real Madrid könnte demnächst noch den Fußballverband beschäftigen.

Die Katalanen denken nun darüber nach, gegen die Wertung des Spiels Protest einzulegen. Grund dafür ist eine Szene, die sich in der 28. Minute abspielte. Da köpfte Barcas Jungstar Lamine Yamal beim Stand von 1:1 in Richtung Tor.

Die große Frage aber: War der Ball danach hinter der Linie oder nicht? Weil es in La Liga keine Torlinientechnik gibt, lässt sich dies nicht zweifelsfrei aufklären, Schiedsrichter Cesar Soto Grado ließ weiterspielen.

Nachdem Barca in weiterer Folge die Begegnung durch ein spätes Tor des Ex-Dortmunders Jude Bellingham sogar noch verlor, erwägt der Klub nun wohl rechtliche Schritte.

Klub-Präsident Joan Laporta wandte sich am Montag daher in einer mehrminütigen Ansprache an die Öffentlichkeit.