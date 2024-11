FC Barcelona: Raphinha schimpft über Ex-Coach Xavi - unter Flick blüht der Brasilianer auf

Fußball auf über 4000 Metern Höhe

Bislang wurden Pflichtspiele in La Paz ausgetragen, auf 3637 Metern im höchstgelegenen Nationalstadion der Welt. Doch neuerdings zieht es das Team noch deutlich höher hinaus. Weil das frisch renovierte Stadion in El Alto so schön und der Rasen so gut sei, sagt Nationaltrainer Oscar Villegas. Weil das einen enormen Vorteil bringe, sagen viele Gegner ...